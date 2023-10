A Palazzo Chigi vertice sulla giustizia con Meloni

Vertice sulla giustizia a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Presenti, tra gli altri, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il viceministro Francesco Paolo Sisto (Fi), il sottosegretario Andrea Delmastro e la presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno (Lega). Uno dei temi sul tappeto sarebbe anche quello della prescrizione. Se ne discute in commissione Giustizia della Camera. E in ambienti della maggioranza non si esclude l'arrivo di un emendamento in materia.