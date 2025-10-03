A Milano sassi contro Polizia che risponde coi lacrimogeni

Dalla carreggiata nord della tangenziale di Milano occupata, i manifestanti hanno lanciato pietre e bottigliette contro le forze dell'ordine schierate dalla parte opposta. Polizia e carabinieri hanno risposto lanciando lacrimogeni e i manifestanti sono arretrati. Finora tra le parti non c'è stato contatto.

Un gruppo di manifestanti - alcuni a volto coperto, altri vestiti con tute nere - è avanzato verso la linea dove si sono posizionate le forze dell'ordine lungo la tangenziale occupata e chiusa al traffico. Alcuni giovani hanno pietre e bastoni.