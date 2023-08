A luglio rallenta l'inflazione in Gran Bretagna al 6,8%

Rallenta l'inflazione in Gran Bretagna, anche se la frenata dei prezzi al consumo è inferiore alle attese degli analisti. A luglio è cresciuta del 6,8%, a fronte del 7,9% di giugno, mentre il dato 'core' che non tiene conto di beni energetici e alimentari, segnala una crescita del 6,9%, in linea con il mese precedente. Gli analisti si attendevano una crescita del 6,7% dei prezzi al consumo e del 6,8% del dato 'core'.