A luglio oltre 1 milione voli in Ue, prima volta dal Covid

Roma, 8 agosto 2023 – Oltre un milione di voli nei cieli europei a luglio: non accadeva da settembre 2019. Lo certifica Eurocontrol, l'ente europeo per il controllo del traffico aereo, segnalando che i voli sono aumentati in media del 7% rispetto al luglio 2022. In circa la metà dei Paesi membri osservati da Eurocontrol, i livelli di traffico sono superiori a quelli di luglio 2019, in particolare nell'Europa sud-orientale.

Ma nell’estate del caro voli sono in vista anche nuovi disagi per i viaggiatori. Per la terza volta dall’inizio dell’estate, i piloti di Ryanair di base in Belgio si fermeranno il 14 e 15 agosto per protestare contro la diminuzione degli stipendi avvenuta in occasione della pandemia da Covid-19 e mai revocata nonchè per ottenere un ampliamento dei tempi di riposo fisiologici.

I piloti della compagnia irlandese low-cost, che all’aeroporto di Bruxelles-Charleroi ha uno dei suoi principali hub, si sono già fermati durante due fine settimana il mese scorso, più precisamente 15-16 e il 29-30 luglio, causando la cancellazione di molti voli in partenza e in arrivo dal Belgio.