Domenica 19 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Ultima ora
A Lampedusa 2 migranti morti e 14 in gravi condizioni

19 ott 2025
19 ott 2025
A Lampedusa 2 migranti morti e 14 in gravi condizioni

Quattordici migranti giunti a Lampedusa sono in gravi condizioni - per tre è stato necessario procedere all'intubazione -. Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e uno da Pantelleria che si aggiungeranno a quello già presenti a Lampedusa. Sbarcati su molo Favarolo anche due cadaveri.

I 14 erano su un barcone che trasportava 85 persone, segnalato dall'elicottero HeloLux e soccorso da motovedette della guardia di finanza e guardia costiera a 16 miglia dall'isola. A uccidere i due migranti sarebbe stata l'inalazione di idrocarburi nel sottocoperta dell'imbarcazione, alla deriva a 16 miglia da Lampedusa. Gli altri 14 stanno male per la stessa ragione. I migranti arrivati nell'isola sono originari di Pakistan, Eritrea e Somalia. Tra loro anche una donna e cinque minori.

