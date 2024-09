All'attrice e regista Isabella Rossellini andrà il premio alla carriera annunciato oggi dall'European Film Awards. Per il suo eccezionale corpus di opere riceverà il premio European achievement in world cinema. Isabella Rossellini sarà ospite d'onore alla 37ma cerimonia degli European Film Awards il 7 dicembre a Lucerna, che sarà trasmessa in diretta streaming su www.europeanfilmawards.eu