A giugno cala surplus dei beni Ue a 8 miliardi, giù gli Usa

A giugno 2025, l'Ue ha registrato un surplus commerciale di beni di 8 miliardi di euro con il resto del mondo (7 per la sola area euro), in calo rispetto ai 20,3 miliardi dello stesso mese del 2024. Le esportazioni extra-Ue sono rimaste stabili (213,7 miliardi), mentre le importazioni sono aumentate del 6,4%. L'export verso gli Usa vale 40,2 miliardi, con una variazione annua di -10,3% (dato più negativo tra i principali partner). L'import, invece, segna 30,6 miliardi, con una variazione annua del +16,4% (seconda crescita più alta dopo la Cina). Lo riportano i dati Eurostat.