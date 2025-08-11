A Gaza i funerali dei cinque giornalisti di al Jazeera

I funerali dei cinque dipendenti dell'emittente televisiva qatariota Al Jazeera uccisi nella notte in un attacco israeliano a Gaza, tra cui un reporter particolarmente noto nell'area, si sono svolti oggi nel territorio palestinese devastato da 22 mesi di guerra.

In un momento in cui il governo israeliano mostra determinazione nell'attuazione del suo nuovo piano operativo nel territorio palestinese, Al Jazeera ha riportato la morte di cinque dei suoi dipendenti in "un attacco israeliano mirato" contro una tenda a Gaza City, fuori dall'ospedale al-Shifa. I cinque uomini sono Anas al-Sharif e Mohammed Qreiqeh, insieme ai cameraman Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa. Anche un giornalista freelance, Mohammed Al-Khaldi, che occasionalmente collaborava con i media locali, è rimasto ucciso nell'attacco israeliano, secondo il direttore dell'ospedale.