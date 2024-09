A Eurogruppo extraprofitti banche, confronto a novembre

Nel corso della riunione dell'Eurogruppo a Budapest la Croazia ha sollevato "la questione degli extraprofitti bancari". Il tema ha trovato "terreno fertile" tra i presenti, con "3-4 ministri" particolarmente interessati. Lo ha riferito una fonte a conoscenza dell'incontro, aggiungendo che quindi l'argomento "sarà messo in agenda all'Ecofin di novembre a Bruxelles". Il ministro italiano Giancarlo Giorgetti non è intervenuto sull'argomento. "E' favorevole ad aprire le discussioni", si apprende da fonti del Mef. Fonti Ue non hanno commentato il tema.