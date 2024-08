A confine Usa-Messico il livello più basso di migranti in 4 anni

Gli attraversamenti illegali al confine tra Stati Uniti e Messico sono scesi a luglio ai livelli più bassi in quasi quattro anni, l'ultima indicazione che le ampie restrizioni dell'amministrazione Biden in materia di asilo stanno rimodellando le tendenze migratorie, secondo i dati federali. Gli agenti di frontiera hanno conteggiato 56.408 ingressi illegali il mese scorso, un calo del 32% rispetto a giugno e il quinto mese consecutivo in cui la cifra è scesa, stando ai dati della U.S. Customs and Border Protection. I funzionari di frontiera degli Stati Uniti attribuiscono la svolta alle azioni esecutive annunciate da Biden in primavera, che hanno di fatto bloccato l'accesso al sistema di asilo americano per i migranti che entrano illegalmente. Anche il governo messicano ha rafforzato l'applicazione della legge quest'anno su richiesta dell'amministrazione Biden, arrestando un numero record di migranti che tentavano di transitare nel paese diretti verso gli Usa.