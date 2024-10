A Caserta tappa preparatoria G7 Sviluppo, fari sull'Africa

E' iniziato alla Reggia di Caserta l'evento "Investire nell'apprendimento permanente per la creazione di posti di lavoro e la resilienza: un dialogo con l'Africa", tappa preparatoria del G7 Sviluppo, che il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, presiederà a Pescara dal 22 al 24 ottobre. Presenti a Caserta il vice-ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, la ministra per la Famiglia la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, rappresentanti dell'Unione Africana e di Paesi africani, dei membri G7 e di organizzazioni internazionali. Si discuterà di iniziative concrete e modalità di cooperazione per promuovere istruzione, formazione e acquisizione di competenze come strumenti cruciali per affrontare le sfide globali più urgenti, a partire da quelle che interessano più direttamente il continente africano. I risultati delle discussioni saranno riflessi nella sezione "Istruzione e Sviluppo" del Comunicato Finale del G7 Sviluppo.