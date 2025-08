A Caracas gruppi paramilitari attaccano madri detenuti politici

In Venezuela, paramilitari in borghese nella notte hanno attaccato un gruppo di madri, mogli e sorelle di prigionieri politici che stavano vegliando davanti alla Corte suprema di Caracas. Lo denunciano organizzazioni per i diritti umani.

La veglia era stata organizzata dai familiari e dagli attivisti che fanno parte del "Comitato delle madri in difesa della verità", che si erano radunati in una piazza davanti alla sede del tribunale, nel centro della capitale.

"Le madri sono state aggredite con oggetti contundenti e calci" da membri di un gruppo paramilitare, denuncia l'Ong Provea. Questi gruppi, chiamati "Colectivos", sono affiliati al Partito socialista unito del Venezuela e alle sue organizzazioni, e sono accusati di gravi violazioni dei diritti umani nelle sedi internazionali.

"I gazebo montati davanti alla sede della Corte sono state distrutte e molte delle manifestanti sono state vittime di furti e altre aggressioni", afferma Provea.