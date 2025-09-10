A Blackrock una partecipazione aggregata del 5% in Mps

Il colosso statunitense della gestione del risparmio Blackrock detiene una partecipazione aggregata in Mps del 5,011%, di cui il 3,174% rappresentata da diritti di voto su azioni, a cui si aggiungono una partecipazione potenziale costituita da azioni oggetto di prestito titoli sullo 0,548% del capitale e posizioni lunghe regolabili in contanti rappresentate da 'contracts for difference' sull'1,289%. Lo si legge negli aggiornamenti della Consob sulle partecipazioni rilevanti.
Ultima oraA Blackrock una partecipazione aggregata del 5% in Mps