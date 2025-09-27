A Berlino almeno 60.000 persone alla manifestazione pro Gaza

Circa 60.000 persone, tra cui numerosi artisti e intellettuali, sono scese in piazza a Berlino per protestare contro la guerra israeliana contro Gaza, secondo le stime della polizia. Gli organizzatori hanno parlato di 100.000 partecipanti. In testa, striscioni contro il 'genocidio' dei palestinesi.

La grande e pacifica manifestazione 'Occhi su Gaza' che ha percorso il centro della capitale tedesca - riporta Bild - era stata organizzata da un'alleanza di circa 50 gruppi: tra questi Amnesty International, Medico International e Die Linke. Il musicista ebreo Michael Barenboim, figlio del leggendario direttore d'orchestra Daniel Barenboim, ha parlato ai manifestanti alla Fontana di Nettuno, concordando sulla definizione di genocidio per l'attacco israeliano. "Non la considero una descrizione drastica - ha detto -, perché è il termine usato da quasi tutte le organizzazioni per i diritti umani e da quasi tutti gli esperti".

La manifestazione stata accompagnata da diverse piccole contro-manifestazioni filo-israeliane e ci sono stati dei contatti limitati a scambi verbali e insulti. Poco prima della partenza del corteo, sono state fermate una trentina di persone che hanno imbrattato edifici e vetrine e lanciato petardi contro gli agenti. Il bilancio finale è di 38 arresti e 7 agenti feriti.

A pochi chilometri di distanza, a Kreuzberg, la polizia ha disperso una manifestazione islamista con striscioni contro Israele e anche contro il cancelliere Merz, dichiarandola 'anticostituzionale'.