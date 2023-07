A 9 anni su una baby-moto si schianta contro un albero, è grave

In sella a una piccola moto è andato a schiantarsi contro un albero. Il bambino, 9 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'incidente è avvenuto stamani, poco dopo le 10.30, a Chignolo Po (Pavia). In base ai primi accertamenti sembra che il bimbo si sia schiantato mentre si trovava nel cortile di casa. L'impatto contro l'albero è stato violento. Il piccolo è rimasto a terra, privo di sensi. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi familiari, subito dopo il 118. Il bimbo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII con l'eliambulanza. Sul posto indagano i carabinieri.