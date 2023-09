85.000 profughi dal Nagorno-Karabakh in Armenia

Il governo armeno ha dichiarato che sono arrivati quasi 85.000 profughi in Armenia dal Nagorno-Karabakh, come riportato dall'agenzia Interfax. "Attualmente, 84.770 sfollati sono giunti in Armenia dal Nagorno-Karabakh", ha affermato Nazeli Baghdasaryan, portavoce del primo ministro armeno. Secondo i dati ufficiali, nella regione separatista del Nagorno-Karabakh vivono circa 120.000 armeni. Dopo l'offensiva militare e il cessate il fuoco mediato da Mosca, l'Azerbaigian sta prendendo il controllo della regione, abitata prevalentemente da armeni, e migliaia di persone stanno abbandonando le loro case per paura di rappresaglie.