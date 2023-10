80 terroristi scoperti in Israele durante la notte

Questa mattina presto, le Forze di Difesa israeliane hanno reso noto che circa 80 terroristi sono stati individuati nel Paese durante la notte, mentre i combattimenti sono proseguiti in sei località lungo il confine con Gaza. I media israeliani hanno riferito che almeno 800 obiettivi di Hamas a Gaza sono stati colpiti dall'esercito I combattimenti sono ancora in corso nel Sud di Israele, i terroristi sono ancora presenti nel Paese, sono entrati circa mille palestinesi assetati di sangue, hanno perlustrato casa per casa, edificio per edificio, per massacrare civili e militari israeliani. Un portavoce delle Forze di Difesa israeliane ha dichiarato nella notte che, purtroppo, la cifra astronomica di 700 israeliani uccisi è destinata a non restare tale. Mai nella storia di Israele ci sono state tante vittime per un solo attacco, come ha pubblicato un video su X.