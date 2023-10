80 camion di aiuti in Gaza, il bilancio finora

Fino ad oggi, poco più di 80 camion di aiuti sono entrati a Gaza in una settimana. Sabato 28 ottobre, tuttavia, non c'è stato alcun convoglio a causa dell'interruzione delle comunicazioni, come riportato oggi dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) in un comunicato pubblicato sul suo sito. La nota sottolinea che "l'Unrwa, principale attore per la ricezione e lo stoccaggio degli aiuti nella Striscia di Gaza, non è stato in grado di comunicare con le diverse parti per coordinare il passaggio del convoglio".