80° Anniversario della Liberazione di Bergen-Belsen: Un Richiamo Contro l'Odio

I sopravvissuti all'Olocausto hanno esortato oggi l'umanità a non dimenticare ciò che è accaduto loro, mentre la Germania celebrava l'80° anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen. Oltre 50 ex prigionieri del campo si sono uniti ai politici tedeschi e al vice primo ministro britannico Angela Rayner per una cerimonia nello Stato nordoccidentale della Bassa Sassonia. "Il mio messaggio per il futuro è che ognuno di noi deve essere vigile e attivo nella lotta contro l'odio", ha affermato Mala Tribich, 94 anni, nata in Polonia e mandata a Bergen-Belsen da bambina. "Ciò include l'antisemitismo e il razzismo contro qualsiasi gruppo di persone".

Nel campo di Bergen-Belsen morirono più di 50.000 persone, tra cui la giovane scrittrice Anna Frank, che scrisse un diario, pubblicato in seguito come "Il diario di Anna Frank", che divenne il simbolo delle sofferenze inflitte dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Quando gli eserciti occidentali giunsero a Bergen-Belsen il 15 aprile 1945, trovarono prigionieri colpiti da malattie e migliaia di cadaveri insepolti.