80 anni di Shel Shapiro, 'sono sulla strada scelta da ragazzo'

"Ok! Oggi compio 80 anni, mi considero fortunato, tutto sommato la vita cambia poco, diventa più prezioso il tempo, ma non ho il tempo di pensarci", racconta Shel Shapiro, nato il 16 agosto, una carriera di oltre 60 anni alle spalle, centinaia di concerti e canzoni che hanno segnato la scena musicale italiana e non solo, fino al nuovo album Quasi una Leggenda, pubblicato nel 2022. Artista eclettico, Shapiro è autore, compositore, arrangiatore e produttore di successo, ma anche attore di cinema, tv e teatro. Un songwriter autentico che, oggi più che mai, parla chiaro attraverso la sua arte: "Sono sulla stessa strada che avevo scelto da ragazzo - commenta - con le gioie, i dolori, le euforie, gli amori e l'amore, le difficoltà che abbiamo tutti e i Rokes sono un bellissimo ricordo del passato! Tutto il resto … è solo rock'n'roll!". Shel Shapiro nasce in Gran Bretagna da una famiglia ebrea, mamma inglese e padre di origini russe. All'inizio della sua attività di musicista in Italia, ex leader dei Rokes, ha rappresentato con successo la più efficace e credibile presenza rock nel panorama musicale nazionale. I suoi concerti, ancora oggi, riescono a catalizzare l'attenzione di un pubblico trasversale, dai boomer alla generazione Z. Alcuni degli artisti con cui ha collaborato: Mia Martini, Patty Pravo, Gianni Morandi, Mina, Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante, Ornella Vanoni, Paco De Lucia, Luca Barbarossa, Carlos Beneven, I Decibel e Enrico Ruggeri, Bill Conti, Quincy Jones, Paul Buckmaster, Jose Luis Rodriguez. Come attore ha recitato nei film Brancaleone alle crociate di Mario Monicelli (1970), Rita, la figlia americana (insieme a Totò) di Piero Vivarelli (1965), Finalmente la felicità di Leonardo Pieraccioni (2011), Tutte le strade portano a Roma (All Roads Lead to Rome) di Ella Lemhagen (2015), La verità sta in cielo di Roberto Faenza (2016), Ti presento Sofia di Guido Chiesa (2018). E ancora nelle serie tv Capri 3, Il restauratore 2, Vento di ponente. Dopo 14 anni di pausa dall'ultimo disco di inediti, Shel Shapiro è tornato nel 2022 con il nuovo album Quasi una Leggenda, impreziosito da un libro con alcuni scatti inediti del fotografo Guido Harari.