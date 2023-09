790 mila euro da Berlino a Sos Humanity per i migranti

Il Governo tedesco, su decisione del Bundestag, il Parlamento di Berlino, ha stanziato 790.000 euro alla ONG tedesca SOS Humanity per interventi di soccorso di migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Lukas Kaldenhoff, Coordinatore della comunicazione "terra-mare" dell'organizzazione, ha definito questa cifra "esigua" rispetto alle disponibilità europee, in grado di coprire solo un quarto delle esigenze annuali di SOS Humanity. "Questa somma può sembrare elevata, ma copre solo un quarto del nostro bilancio annuale per le operazioni di ricerca e salvataggio", ha affermato Kaldenhoff in un messaggio scritto. "Rispetto al bilancio dell'Ue per l'agenzia di frontiera Frontex, che è stimato in 850 milioni di euro per il 2023, il denaro fornito dal Ministero degli Esteri tedesco è estremamente esiguo", ha sottolineato Kaldenhoff.