67 arresti in maxi operazione contro il Pkk in Turchia Le forze di sicurezza turche hanno catturato 67 sospetti terroristi durante una maxi operazione antiterrorismo contro il Pkk. 13.400 forze di sicurezza hanno preso parte all'operazione. 55 sospetti sono stati trattenuti in 16 province, 466 operazioni sono state effettuate nelle zone rurali.