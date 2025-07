58 ex ambasciatori Ue, 'agire nei confronti di Israele'

"Siamo rimasti sconvolti e indignati dal massacro di israeliani innocenti e dalla presa di ostaggi del 7 ottobre 2023. Oggi, tuttavia, assistiamo all'orribile spettacolo di Israele che compie quotidianamente crimini di atrocità contro il popolo palestinese - soprattutto a Gaza, ma anche nella Cisgiordania". E' quanto si legge in una lettera di 58 ex ambasciatori dell'Ue diretta ai vertici dell'Unione. Nella misisva i diplomatici chiedono "con urgenza a tutti i leader e i governi dell'Ue, in particolare a quelli che lo hanno impedito al Cae, di agire contro le gravi violazioni umanitarie e dei diritti umani di Israele".