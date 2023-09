5,6 miliardi all'erario, ma solo 104 milioni per il bonus benzina Il governo vara lunedì un bonus benzina di 80 euro per le famiglie meno abbienti. Il Codacons calcola che si tratta di una goccia nel mare rispetto ai 14,7 miliardi di euro di costi complessivi per i carburanti. Prezzi in aumento del +10,5% su 4 mesi fa.