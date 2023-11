50 mila donne incinte assediate a Gaza, l'Onu

Tra i 2,2 milioni di persone presenti nella Gaza assediata ci sono circa 50.000 donne incinte, 5.500 delle quali dovrebbero partorire nelle prossime settimane. Lo riferisce il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA). "Stiamo lavorando 24 ore su 24 per fornire sostegno alle donne incinte e agli ospedali, che devono far fronte alla mancanza di elettricità, acqua, medicinali, forniture e personale", ha dichiarato l'UNFPA. Laila Baker, Direttrice Regionale del Fondo ONU per gli Stati Arabi, ha affermato che "è necessario un cessate il fuoco umanitario per consentire l'arrivo degli aiuti e proteggere sia i civili che gli operatori umanitari".