5 palestinesi uccisi in scontri con l'esercito a Jenin Oggi a Jenin, Cisgiordania settentrionale, cinque miliziani palestinesi sono stati uccisi in un'operazione militare condotta dall'esercito israeliano. Sei feriti, alcuni gravi. L'esercito ha scoperto un deposito con ordigni pronti per l'uso.