5 arresti dopo blocco ecologista a 'Les Misérables' a Londra

Il bilancio finale della protesta compiuta ieri sera da alcuni attivisti del gruppo ecologista radicale Just Stop Oil a Londra è di 5 fermi da parte della polizia. Gli attivisti hanno preso di mira il musical 'Les Misérables', tratto dal celebre romanzo di Victor Hugo, mentre era in scena al Sondheim Theatre, nel West End della capitale britannica. Saliti sul palco, hanno mostrato delle bandiere arancioni mentre gli attori cantavano la canzone di rivolta 'Do You Hear The People Sing?' (Senti il popolo cantare?) e poi si sono incatenati prima dell'arrivo degli agenti. Il pubblico in sala ha fischiato gli ecologisti, anche perché la loro azione di protesta ha causato l'interruzione dello spettacolo e la decisione da parte della direzione del teatro di non riprenderlo per ragioni di sicurezza. Just Stop Oil, tramite un suo portavoce, ha affermato che l'azione di protesta era ispirata ai rivoluzionari di 'Les Misérables' e gli attivisti chiedevano di prendere posizione "contro i piani criminali" del governo conservatore di Rishi Sunak in fatto di sfruttamento dei giacimenti di gas e petrolio dopo il recente via libera a centinaia di nuove licenze per le società operanti nel Mare del Nord.