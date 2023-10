46 arresti per gestione piazze di spaccio a Catania

Oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il sostegno di Reparti nelle Province di Catania, Messina, Siracusa, Palermo e Udine, stanno eseguendo due Ordinanze di Custodia Cautelare in Carcere emesse dai GIP dei Tribunali Ordinario e per i Minorenni nei confronti di 46 indagati, comprese cinque persone non maggiorenni al momento dei fatti. I reati contestati a vario titolo sono l'Associazione per Delinquere finalizzata al Traffico di Sostanze Stupefacenti con l'aggravante del Metodo Mafioso. Al centro delle indagini ci sono le Piazze di Spaccio gestite per conto del Gruppo Nizza, inserito nella 'Famiglia' Santapaola-Ercolano.