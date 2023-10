4 trapianti al Bambin Gesù in 24 ore a Roma

Lo scorso 17 e 18 ottobre, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, sono stati eseguiti tre trapianti di rene e uno di fegato su tre ragazzi e una ragazza affette da gravi patologie. I pazienti sono ora in buone condizioni. La due giorni da record, che ha visto coinvolti circa 40 operatori sanitari, è iniziata nel tardo pomeriggio del 17 ottobre con il trapianto di fegato in una tredicenne, in attesa dell'organo da sei mesi a causa di una patologia che porta alla distruzione dei dotti biliari. Il 18 ottobre si sono poi susseguiti i tre interventi di trapianto renale in ragazzi di 15, 16 e 25 anni. Quest'ultimo era in dialisi da 8 anni ed era già stato sottoposto a un primo trapianto renale non andato a buon fine, nel 2011. Il ragazzo era in lista di trapianto di rene da circa 7 anni, ma l'alta produzione di anticorpi sviluppata dopo il primo trapianto ha reso molto difficile reperire un nuovo organo idoneo senza rischio di rigetto. "Il primo ringraziamento va alle famiglie dei due donatori che, in un momento di grande dolore, hanno aperto il cuore alle ragioni della solidarietà e della vita per 4 ragazzi", ha dichiarato Marco Spada, responsabile dell'Unità operativa complessa di Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica e dei Trapianti di Fegato e Rene del Bambin Gesù. "La realizzazione di questa sequenza di trapianti è stata possibile anche grazie all'utilizzo delle macchine di perfusione extracorporea degli organi, che consentono di prolungare i tempi di ischemia. Desidero inoltre ringraziare tutto il personale, sanitario e non, che ha collaborato alla riuscita dei 4 interventi in sole 24 ore. Un risultato così importante non può che essere frutto di un grande lavoro di squadra".