395 milioni UE per ricerche globali, dai vulcani al clima

Dalla mitigazione del rischio di eruzioni vulcaniche ai segreti della longevità e alle colture resistenti ai cambiamenti climatici: sono alcuni dei 37 progetti di rilevanza globale finanziati dal Consiglio Europeo per la Ricerca con 395 milioni di euro. Si tratta dei cosiddetti Erc Sinergy Grant, rivolti a gruppi formati da 2 a 4 ricercatori, che uniscono competenze anche molto diverse per affrontare alcuni dei più complessi problemi scientifici a portata globale. L'Italia è presente in 5 dei 37 gruppi selezionati, che coinvolgono in tutto 135 ricercatori di 114 università e centri di ricerca di 19 Paesi europei. La Germania è il Paese che ospita il maggior numero di progetti vincitori di un Erc, con 27 ricerche, seguita dalla Francia (12) e dai Paesi Bassi (7). L'Italia, con 5 progetti, è al quarto posto insieme a Spagna, Israele, Svezia e Norvegia. Tra i ricercatori italiani coinvolti ci sono Alberto Arezzo, dell'Università di Torino, e Bruno Siciliano, del Consorzio di Ricerca per l'Energia, l'Automazione e le Tecnologie dell'Elettromagnetismo di Napoli, che fanno parte di un progetto per la realizzazione di un robot per diagnosi e terapia endoscopica intelligente. Stefano Benazzi, dell'Università di Bologna, e Francesco Berna, dell'Università di Siena, si occuperanno invece dell'ambiente fisico, culturale e bio-genetico degli ultimi Neanderthal. Paola Francesca Antonietti, del Politecnico di Milano, e Lourenço Beirao Da Veiga, dell'Università di Milano-Bicocca, si dedicheranno alle simulazioni numeriche. Anna Moroni dell'Università di Milano lavorerà ad un'interfaccia cervello-macchina per le neuroscienze, mentre Valeria Fumagalli dell'Università Vita-Salute San Raffaele cercherà nuovi metodi per trattare le metastasi al fegato.