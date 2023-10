35 bombe a Kiev, bimbo di 13 anni ucciso a Kherson

Le truppe russe hanno sganciato ieri 35 bombe aeree teleguidate sulla riva destra della regione di Kherson e nel bombardamento è rimasta uccisa almeno una persona, un ragazzo di 13 anni. A segnalarlo in un post su Facebook è stato Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare regionale, riferisce Ukrinform. "Ieri gli occupanti hanno compiuto otto attacchi aerei sulla regione di Kherson. 35 bombe tele guidate sono state usate contro la popolazione pacifica della riva destra". Il capo della regione ha sottolineato che nel bombardamento è rimasto ucciso il ragazzo di 13 anni, mentre altri due uomini sono rimasti feriti. Prokudin ha invitato ancora una volta i genitori a evacuare i propri figli, mentre è in corso l'evacuazione obbligatoria di 800 bambini accompagnati dai genitori in 23 insediamenti nella regione di Kherson.