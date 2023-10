347 migranti sbarcati a Lampedusa, maxi arrivo

Durante la notte, a Lampedusa è approdato un peschereccio di 25 metri con 347 migranti a bordo, tra cui due donne. Per soccorrere la carretta, salpata da Zouara in Libia, sono state inviate due motovedette della Capitaneria di porto e una della Guardia di Finanza. Tra i passeggeri del peschereccio c'erano bengalesi, egiziani, pakistani e siriani, tutti i quali hanno dichiarato di aver pagato da 4 mila a 8 mila euro per la traversata.