33% delle coste in concessione, tavolo chiuso sui balneari

Circa il 33% delle aree demaniali delle coste è in concessione. Con questo dato si è concluso il lavoro del tavolo tecnico istituito a maggio presso la Presidenza del Consiglio per definire i criteri per determinare se ci fosse o meno una scarsità della risorsa naturale disponibile. La scarsità avrebbe fatto applicare la direttiva Bolkestein alle concessioni balneari. Fonti del tavolo hanno spiegato, dopo la riunione a Palazzo Chigi, che quella percentuale sarebbe il punto di partenza per avviare l'interlocuzione con la Commissione Ue. Le associazioni dei balneari hanno chiesto di far proseguire il tavolo per mappare anche le coste di laghi e fiumi.