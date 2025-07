30/mo Srebrenica, in migliaia al Cimitero Memoriale di Potocari

Migliaia di persone dalle prime ore di stamane stanno affluendo al Cimitero Memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, per commemorare e rendere omaggio alle oltre 8 mila vittime del genocidio compiuto 30 anni fa dalle truppe serbo-bosniache al comando del generale Ratko Mladic. Familiari, parenti, comuni cittadini in silenzio e tra le lacrime si raccolgono davanti alle tombe dei loro cari, nella sterminata spianata di stele bianche che caratterizza il Cimitero Memoriale di Potocari. E' lì che saranno tumulati oggi i resti di altre sette vittime del genocidio, identificate negli ultimi 12 mesi e che due giorni fa erano state trasportate con un corteo funebre partito da Visoko e che ha raggiunto Potocari attraversando il centro di Sarajevo.

Ieri sera al Cimitero memoriale erano giunti i circa 6 mila partecipanti alla Marcia per la Pace, fra i quali numerosi giovani italiani, che hanno percorso a ritroso i 100 km coperti dalle migliaia di bosniaci musulmani in fuga verso Tuzla dopo l'occupazione di Srebrenica nel luglio 1995 ad opera delle forze serbo-bosniache. Alle cerimonie commemorative per il 30/mo anniversario del genocidio è prevista la presenza delle autorità politiche e religiose della Bosnia-Erzegovina, e di numerosi capi di stato e di governo, ministri, alti funzionari di Paesi europei, rappresentanti di organizzazioni internazionali e delle istanze giudiziarie che hanno emesso condanne e continuano a perseguire i responsabili dei crimini perpetrati 30 anni fa. Non vi saranno come di consueto esponenti della Serbia e della Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina che non accettano la definizione di genocidio per i crimini di Srebrenica.

Nel corso delle commemorazioni eseguirà una breve esibizione musicale il flautista italiano di fama mondiale Andrea Griminelli, che ieri sera a Sarajevo - su iniziativa dell'Ambasciata d'Italia e del ministero degli esteri bosniaco - ha tenuto un concerto alla Vjecnica, l'ex Biblioteca Nazionale devastata durante l'assedio, e che è sede oggi del Municipio di Sarajevo.