277mila morti russe in Ucraina, il bilancio di Kiev

Le Forze Armate Ucraine hanno ucciso circa 276.990 russi in Ucraina tra il 24 febbraio 2022 e il 27 settembre 2023, 320 solo nell'ultimo giorno. Lo ha affermato lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine in un post su Facebook, come riferito da Ukrinform. I difensori ucraini hanno inoltre distrutto 4.675 carri armati nemici, 8.950 veicoli corazzati da combattimento, 6.337 sistemi di artiglieria, 792 sistemi di razzi a lancio multiplo, 534 sistemi di difesa aerea, 315 aerei, 316 elicotteri, 4.948 veicoli aerei senza pilota (droni, ndr), 1.529 missili da crociera, 20 navi da guerra, 1 sottomarino e 8.792 veicoli a motore.