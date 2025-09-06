Sabato 6 Settembre 2025

6 set 2025
25enne investito, arrestato agente positivo all'alcoltest

Pedone attraversava su strisce pedonali a Milano

È stato arrestato, perché positivo all'alcoltest, il poliziotto fuori servizio che questa mattina a Milano, alla guida della sua auto, ha investito un 25enne morto poi in ospedale. Secondo gli accertamenti della polizia locale, coordinata dal pm di turno Maurizio Ascione, viaggiava ad alta velocità quando ha investito la vittima che attraversava sulle strisce pedonali in via Adelchi. Il poliziotto, anche lui di 25 anni, si trova ora ai domiciliari.

