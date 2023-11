25 nov, corteo a Roma, tensione davanti a Pro Vita.

Momenti di tensione si sono verificati davanti alla sede di Pro Vita & Famiglia in viale Manzoni, durante il corteo di Non una di meno a Roma. Sono state lanciate bottiglie e fumogeni contro l'edificio, che era presidiato dalle forze dell'ordine. Il gruppo di manifestanti si è poi allontanato, mentre sul posto erano presenti blindati e agenti in tenuta antisommossa. "Le forze dell'ordine ci hanno aggrediti a manganellate davanti alla sede di Pro Vita, mentre facevamo un'azione con fumogeni e scritte sul muro", hanno raccontato alcune manifestanti del corteo di oggi a Roma contro la violenza sulle donne. "Due ragazze sono rimaste ferite - ha detto un'attivista - una al viso, che è stata portata in ospedale, l'altra alla testa".