23a Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, parte da Portogallo

Inizia oggi, anche in Portogallo, la XXIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, un appuntamento che si svolge ogni anno nella terza settimana di ottobre. Il programma di Lisbona - a cura dell'Istituto italiano di cultura in collaborazione con l'Ambasciata della Svizzera in Portogallo, il Comune di Lisbona e il Museo Nazionale di Arte Antica - include mostre, proiezioni cinematografiche e dibattiti. Lunedì, 16 ottobre, lo scrittore Antonio Scurati, che in Portogallo è ospite anche del Festival letterario internazionale Folio, di Óbidos, dialoga con Stefano Scaramuzzino, direttore dell'Istituto di cultura, sul tema "Populismo e immagine del potere". Giovedì 19 ottobre si terrà la conferenza "Vera bellissima carne. Antonio Canova e l'ideale classico", a cura della curatrice e storica dell'arte Elena Lissoni, in occasione dell'esposizione fotografica "Jodice Canova", in cui il fotografo napoletano Mimmo Jodice rilegge con il suo obiettivo l'opera del grande scultore neoclassico. Organizzata dalla rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura assieme ai ministeri della Cultura e dell'Università e Ricerca, oltre ai principali partner della promozione linguistica in Italia (Accademia della Crusca, Società Dante Alighieri) e al Governo della Confederazione elvetica, la Settimana è divenuta nel tempo una delle più importanti iniziative dedicate alla celebrazione della lingua italiana in tutto il mondo. Sin dalla sua istituzione, nel 2001, questo appuntamento ha ricevuto annualmente l'Alto Patronato da parte della Presidenza della Repubblica.