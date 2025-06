21 Paesi arabi condannano gli attacchi israeliani e chiedono de-escalation

In una dichiarazione congiunta 21 Paesi arabi hanno condannato gli attacchi israeliani contro l'Iran e chiedono una de-escalation regionale, il disarmo nucleare e il rispetto del diritto internazionale. Lo riferisce - come riporta Anadolu - l'agenzia di stampa ufficiale egiziana Mena. L'iniziativa include Turchia, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Bahrein, Brunei, Ciad, Gambia, Algeria, Comore, Gibuti, Arabia Saudita, Sudan, Somalia, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait, Libia, Egitto e Mauritania. La dichiarazione congiunta - sottoscritta dai ministeri degli esteri - sottolinea la necessità di rispettare la sovranità nazionale, l'integrità territoriale e i principi di buon vicinato e chiede una risoluzione pacifica delle controversie. I ministri hanno inoltre espresso "profonda preoccupazione" per la pericolosa escalation, avvertendo che potrebbe avere gravi conseguenze per la sicurezza e la stabilità regionale.