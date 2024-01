21 Droni Abbattuti da Russia a Kiev di Notte

Le Forze di Difesa Aerea hanno annunciato di aver abbattuto 21 dei 29 droni d'attacco kamikaze di tipo Shahed lanciati dai russi nella scorsa notte contro il proprio territorio. Lo scrive sul proprio canale Telegram l'Aeronautica Militare Ucraina, come riportato da Ukrinform. Secondo l'agenzia, gli attacchi sono stati lanciati in due ondate dalla regione di Primosko-Akhtarsk, nella Federazione Russa, e da Capo Chauda, in Crimea. I droni erano diretti verso le regioni di Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Kirovohrad e Khmelnytskyi.