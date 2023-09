200 migranti accolti ogni giorno a Mentone, Francia

La Francia creerà un centro di accoglienza per migranti con una capacità di almeno 200 persone a Mentone, sulla frontiera con l'Italia. Secondo BFM TV, la Prefettura locale requisirà un terreno per accogliere i migranti e far fronte all'afflusso. La scelta del terreno sarà effettuata nelle prossime ore, come riportato da BFM. Nel nuovo centro verranno ospitate almeno 150 fino a 200 persone al giorno, gestite dalla Protezione Civile a qualche centinaio di metri dal confine.