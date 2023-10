20 CEO UE, agire per salvaguardare il futuro digitale

Le più grandi società di telecomunicazioni europee chiedono alla Ue di imporre alle Big Tech un "giusto" contributo per l'utilizzo delle loro reti. In una lettera che sarà inviata alla Commissione Europea e ai membri del Parlamento Europeo, lanciano "un appello per una legislazione sulla condivisione equa: l'Europa deve agire per tutelare il suo futuro digitale". "Gli investimenti futuri sono sotto forte pressione e necessitano di un'azione normativa per essere garantiti" affermano Margherita Della Valle, numero uno di Vodafone e gli altri 19 ceo firmatari.