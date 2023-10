2 uomini accusati per attentato a Bruxelles, arrestati a Parigi Due uomini legati all'autore dell'attentato di Bruxelles del 16 ottobre sono stati incriminati da un giudice di Parigi per associazione terroristica. La Procura nazionale antiterrorismo li ha posti in custodia cautelare. Le indagini proseguono per chiarire i loro legami con il responsabile.