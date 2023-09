2 mesi per il piano sui nuovi Cpr, poi inizio lavori

Entro due mesi, stando a quanto si apprende, sarà dato il via libera al piano sui nuovi Centri di permanenza per i rimpatri, con l'elenco delle strutture selezionate. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva sempre detto: "Almeno una per regione". È in corso una ricognizione dei luoghi possibili candidati. Gli edifici saranno considerati di interesse nazionale per la sicurezza e saranno scelti tra caserme dismesse, ma non solo: si cercano anche edifici in località scarsamente popolate, facilmente recintabili e sorvegliabili. Una volta effettuata la scelta, il Genio militare si muoverà per l'immediato allestimento. Il presidio dei centri non coinvolgerà le forze armate, ma soltanto quelle di polizia.