18 mesi di trattenimento per migranti in Albania, Fazzolari

I migranti possono essere trattenuti oltre i 28 giorni anche in Albania. La legge italiana prevede un massimo di 18 mesi. La situazione in Albania è simile a quella italiana: abbiamo predisposto procedure accelerate, in modo da rispondere alla richiesta entro 28 giorni. Coloro che non hanno diritto di soggiorno possono essere trattenuti fino a 18 mesi, in attesa del rimpatrio. Questo è lo schema che possiamo applicare anche nei centri in Albania. La norma per dare applicazione all'intesa verrà stabilita in seguito, ha dichiarato il sottosegretario all'Attuazione del programma Giovanbattista Fazzolari, in occasione della trasmissione "Porta a porta" in onda questa sera su Rai1.