18 Aziende da 11 Regioni in Prima Elite-Cdp Lounge

Cassa Depositi e Prestiti e Elite lanciano la prima Elite-CDP Lounge. L'iniziativa è stata avviata con 18 società provenienti da 11 regioni, rappresentative di 11 settori, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano. Il progetto è stato ideato per accompagnare la crescita delle piccole e medie imprese italiane e si rivolge a quelle aziende che desiderano accelerare il proprio percorso di sviluppo sostenibile a lungo termine. Attraverso questa iniziativa, le società potranno sviluppare nuove competenze, conoscere tutti gli strumenti disponibili per consolidare i propri piani di sviluppo, ampliare le relazioni con altre aziende e con il mondo dell'advisory, e accedere al mercato dei capitali privati e pubblici. In particolare, le aziende potranno aderire a una membership iniziale di 24 mesi che darà loro accesso a una serie di servizi e vantaggi dedicati. Elite, dalla sua costituzione nel 2012, amplia così il proprio network superando le 2.200 società a livello internazionale. CDP, azionista di Elite e del gruppo Euronext, è partner strategico a sostegno di varie iniziative di successo come l'Acceleratore Franco-Italiano, che ha visto l'adesione di circa 70 aziende italo-francesi in sole due edizioni, grazie anche al supporto di Bpifrance e Team France Export. Andrea Nuzzi, responsabile imprese e Istituzioni finanziarie di CDP, ha commentato: "L'iniziativa intende potenziare le competenze manageriali delle imprese ed è il risultato della fruttuosa sinergia con Elite e il gruppo Euronext. L'affiancamento su tematiche di carattere non finanziario costituisce un fattore chiave per il rafforzamento del posizionamento competitivo delle aziende, rappresenta un elemento essenziale del percorso di avvicinamento al mercato dei capitali e si pone in logica complementare rispetto all'offerta di strumenti finanziari da parte di CDP".