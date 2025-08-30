Sabato 30 Agosto 2025

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
30 ago 2025
17enne precipita dal balcone e muore, era stata bocciata

A Latina, per il secondo anno respinta a esami di riparazione

A Latina, per il secondo anno respinta a esami di riparazione

A Latina, per il secondo anno respinta a esami di riparazione

Una ragazza di 17 anni è morta questa notte all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo essere precipitata nel primo pomeriggio di ieri dal balcone della sua casa al quinto piano. La 17enne era stata trasportata d'urgenza in ambulanza nel nosocomio pontino, dove era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico prima di essere ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime. Nella notte è morta.

Sull'episodio indagano gli agenti di polizia della questura del capoluogo pontino, al lavoro per ricostruire l'accaduto. Al momento, l'ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario, forse collegato alla bocciatura all'esame di riparazione, bocciatura arrivata per il secondo anno consecutivo.

© Riproduzione riservata

