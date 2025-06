16enne morto in scooter: fermato il pirata, è pregiudicato

I carabinieri hanno fermato il presunto pirata della strada che venerdì sera a Mondragone (Caserta) ha travolto con la sua auto lo scooter Honda guidato dal 16enne Luigi Petrella che, dopo essere caduto, è deceduto al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Si tratta di Pietro Cascarino, pregiudicato di 53 anni, ritenuto vicino al clan camorristico La Torre di Mondragone, fratello di Giovanni Cascarino, collaboratore di giustizia.

I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone lo hanno fermato a Perugia per omicidio stradale. Determinanti le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dai carabinieri intervenuti sul posto, quando già il 16enne era stato portato in ospedale mentre l'investitore che lo aveva travolto aveva fatto perdere le proprie tracce. A provocare al minore le lesioni poi risultate fatali, è emerso, è stato l'urto violento contro un palo della luce, dove si è schiantato in seguito allo scontro con l'auto di Cascarino.