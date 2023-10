163 nuove Osterie d'Italia nella Guida Slow Food 2024

Sono 1.752 i locali segnalati da Slow Food nella guida Osterie d'Italia 2024, il "sussidiario del mangiarbere all'italiana", giunto alla 34/a edizione, presentata al Teatro Elfo Puccini di Milano. Rispetto all'anno scorso, le novità sono 163, tra cui l'Antica Trattoria del Gallo di Gaggiano (Milano), premiata come Miglior Novità. Le Chiocciole, il riconoscimento che Slow Food assegna ai locali che meglio condividono i suoi valori, sono 311. Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, si è rivolto alla platea di osti e ostesse con queste parole: "Il vero presidio dell'alimentazione del nostro Paese siete voi. Quelli a cui l'Italia deve riconoscere di aver conservato il suo patrimonio gastronomico". Carlo Bogliotti, AD di Slow Food Editore, ha aggiunto: "Stando ai dati Gfk, per il secondo anno consecutivo Osterie d'Italia ha superato la guida Michelin nelle vendite in libreria". La guida sarà in libreria dal 25 ottobre.