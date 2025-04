15enne ritrovato in condizioni critiche ad Agropoli: indagini in corso

Un 15enne è stato ritrovato in una pozza di sangue ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale: è al momento in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. E' accaduto nella tarda serata di ieri ad Agropoli, in provincia di Salerno.

I carabinieri della compagnia di Agropoli (Salerno) sono al lavoro per ricostruire la dinamica e per capire se il ragazzino sia stato aggredito. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso nell'ospedale di Salerno dove è ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione.